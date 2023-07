Zenit pode propor ao Flamengo trocar Wendel por Pedro, diz portal russo

Rio - O Flamengo retomou as conversas pela contratação de Wendel, do Zenit, porém, a negociação não deverá ser simples. De acordo com informações do site russo "Metaratings", o clube sugeriu uma troca do volante pelo atacante Pedro, de 26 anos.

Wendel e Pedro atuaram juntos pelo Fluminense em 2017. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", o Zenit, da Rússia, pediu algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 107,14 milhões). O valor é considerado acima do que o clube carioca deseja desembolsar pelo atleta.

O retorno das negociações com o volante aconteceram após o treinador Jorge Sampaoli afirmar que o Flamengo precisa de um substituto para Arturo Vidal. O Rubro-Negro já contratou Allan, ex-Atlético-MG, para o setor nesta janela de transferências.

Pedro vem recebendo sondagens para deixar o Flamengo. Um clube da Arábia Saudita e o Tottenham, da Inglaterra, vem monitorando o atacante. No Flamengo desde 2020, o artilheiro vive grande momento. Na atual temporada, ele entrou em campo em 35 jogos, fez 26 gols e deu 4 assistências.