Torcida do Flamengo esgota ingressos para duelo contra o América-MG, no Maracanã

Rio - O Maracanã terá casa cheia para o jogo entre Flamengo e América-MG, no sábado (22), às 16h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dois dias antes da partida, a torcida rubro-negra esgotou seus ingressos, e a expectativa é que o público ultrapasse a casa dos 60 mil presentes.

Agora, restam entradas apenas para os torcedores visitantes, que ficarão localizados em uma parte do setor sul. Os pontos físicos seguem abertos para que os rubro-negros possam trocar os seus ingressos. Além dos diversos locais de troca ( clique aqui e veja todos ), a bilheteria 2 do Maracanã ficará aberta no dia do jogo até o final do primeiro tempo da partida.