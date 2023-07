Sem espaço com Jorge Sampaoli no Flamengo, Varela recebe sondagens de clubes uruguaios

Rio - Sem espaço com Jorge Sampaoli, o lateral-direito Guillermo Varela, de 30 anos, recebeu sondagens de clubes do Uruguai, que desejam a sua contratação. No entanto, os vencimentos do jogador são considerados bem altos para os padrões das equipes. O Rubro-Negro teria que arcar com parte do salário para o empréstimo ser viável. As informações são do portal "Goal".

Varela teria sido liberado pelo argentino para buscar um novo clube. Ele não entra em campo pelo Flamengo desde o dia 11 de junho quando o Rubro-Negro venceu o Grêmio por 3 a 0. Wesley vem sendo titular da posição e Matheuzinho, que está em fase final de recuperação de lesão, será mais uma opção.

O uruguaio chegou ao Flamengo no ano passado e atuou em apenas 21 partidas pelo clube carioca. Jogador da seleção celeste na última Copa do Mundo, o lateral defendeu clubes do futebol europeu como Manchester United, Dínamo Moscou, Kobenhavn e Eintracht Frankfurt. No futebol uruguaio, ele foi formado pelo Peñarol e teve uma segunda passagem pelo clube em 2017 e 2018.