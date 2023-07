Desejo de Jorge Sampaoli reacendeu interesse do Flamengo em Wendel

Rio - A contratação do volante Wendel não estava nos planos do Flamengo para o segundo semestre de 2023, porém, o desejo de Jorge Sampaoli fez a diferença. O argentino pediu e o Rubro-Negro voltou ao páreo pelo ex-jogador do Fluminense. As informações são do portal "GE".

A versatilidade de Wendel chama atenção da comissão técnica do Flamengo. Revelado pelo Fluminense como volante, o jogador tem qualidade técnica para se aproximar da área adversária. Essa característica é vista como um diferencial para o brasileiro.

O Zenit pediu 20 milhões de euros (cerca de R$ 107,14 milhões) por Wendel. Os valores são considerados acima do que o Flamengo deseja pagar pelo jogador, de 25 anos, porém, as conversas vão seguir. O Rubro-Negro tem a concorrência do Palmeiras e do Fenerbahçe, que também desejam o jogador, porém, Wendel prefere atuar no clube carioca.

Wendel, de 25 anos, foi revelado pelo Fluminense e vendido ao Sporting, de Portugal, no fim de 2017. O brasileiro disputou três temporadas pelo Zenit, na última, ele entrou em campo em 31 jogos, fez nove gols e deu cinco assistências.