Conmebol multa Flamengo mais uma vez por uso de sinalizadores e bombas

Rio - O Flamengo foi multado pela Conmebol mais uma vez por uso de sinalizadores e bombas nas arquibancadas do Maracanã durante jogos da Libertadores. Desta vez, a infração aconteceu na partida contra o Aucas, no dia 28 de junho, pela última rodada da fase de grupos. O Rubro-Negro terá que pagar uma multa de 8 mil dólares (R$ 38 mil).



É a segunda vez que o Flamengo sofre esse tipo de punição nesta edição da Libertadores. Na vitória por 2 a 1 sobre o Racing, no dia 8 de junho, o clube carioca foi condenado a pagar 5 mil dólares (quase R$ 24 mil). Desta vez, o valor foi maior pela reincidência.



A Conmebol enquadrou o Flamengo no artigo 12.2 do Código Disciplinar, que fala sobre ordem e segurança nas partidas. Uma das proibições citadas é “acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico".



A multa por uso de sinalizadores na torcida durante jogos da Libertadores não é novidade para o Flamengo. Em 2022, o Rubro-Negro também foi multado nos dois jogos das quartas de final contra o Corinthians e teve um prejuízo de R$ 200 mil.