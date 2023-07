Flamengo fecha patrocínio com empresa do ramo de petróleo

Rio - O Flamengo fechou um acordo de parceria com a Texaco, empresa que atua no ramo de petróleo. A marca será estampada nas camisas de treino e aquecimento e microfones de entrevistas por 18 meses. A estreia será neste sábado (22), na partida contra o América-MG. A informação foi dada inicialmente pelo “ge”.



Uma das mais tradicionais produtoras de lubrificantes e graxas do Brasil, a Texaco também terá sua marca exibida nas placas de publicidade do Ninho do Urubu. Também estão previstas inserções na FlaTV e parceria para produção de quadros no canal oficial do clube.



"Estamos muito felizes com esta parceria . A Texaco é uma marca muito conhecida pela qualidade de seus produtos e pela tradição no mercado internacional. Este contrato mostra, mais uma vez, o reconhecimento das grandes empresas na força da marca Flamengo e no enorme poder de compra da grande Nação Rubro-Negra. Temos certeza que construiremos um grande case de sucesso com a Texaco", disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.