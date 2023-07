Flamengo regulariza atacante nigeriano, que pode estrear pelo sub-20

Rio - Aposta do Flamengo para o elenco sub-20, o atacante nigeriano Shola, de 18 anos, contratado em abril, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (21).

Com seu nome no sistema da entidade, o jovem, que já participa das atividades com o grupo, fica à disposição para a partida decisiva contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (26), pela fase quartas de final do Brasileirão Sub-20 - na ida, a equipe paranaense venceu por 2 a 1.

Shola vive período de adaptação e sua estreia ainda é tratada com cautela. O nigeriano, inclusive, já treinou sob o comando de Jorge Sampaoli na equipe principal e registrou o momento ao lado do zagueiro David Luiz.