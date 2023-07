Zenit trava negociação com o Flamengo por Claudinho

Rio - O Flamengo tem negociado com o Zenit a contratação de dois reforços: Claudinho e Wendel. No entanto, de acordo com o empresário Fernando Garcia, a transferência do apoiador não é simples. O clube russo não estaria disposto a liberar e estaria travando a negociação com o Rubro-Negro. As informações são da ESPN.

"Não tem negócio nenhum até agora", disse o empresário à ESPN. O Flamengo, por outro lado, tenta convencer os russos, e fez uma proposta oficial de 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões na cotação atual) para o Zenit.

O Flamengo já teria tudo certo com o jogador para fechar a contratação. Claudinho teria, inclusive, já comunicado ao Zenit o seu desejo de deixar o clube russo e voltar ao futebol brasileiro.

Formado na base do Corinthians, Claudinho, de 26 anos, surgiu para o futebol brasileiro em 2019 defendendo o Bragantino. Seu melhor momento foi no ano posterior, pelo próprio clube paulista, quando atuou em 50 jogos, fez 20 gols e deu seis assistências. Em 2021, o apoiador se transferiu para o Zenit.