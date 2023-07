Claudinho ou Wendel! Flamengo apenas deverá comprar um dos dois jogadores do Zenit

Rio - Negociando com o Zenit, da Rússia, a contratação do volante Wendel e do meia Claudinho, o Flamengo só deverá ter condições de adquirir um dos dois jogadores em definitivo. De acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, o Rubro-Negro só teria condições de contratar ambos, caso o clube russo aceite emprestar um dos dois brasileiros ao clube carioca, com opção de compra.

O Zenit tem travado as negociações do Flamengo com os dois jogadores. O Rubro-Negro ofereceu 15 milhões de euros (algo em torno de R$ 79,73 milhões) pelo apoiador Claudinho, o clube russo sinalizou que aceita negociar, mas ainda não disse quanto deseja pelo jogador, de 26 anos.

Em relação a Wendel, o Zenit também tem agido da mesma forma. Revelado pelo Fluminense, o volante já deixou claro que deseja jogar no Flamengo. Wendel não foi inscrito na temporada russa após não se apresentar no dia determinado. Por conta de problemas familiares, o jogador ficou mais tempo no Brasil.

Claudinho chegou ao Zenit em 2021. Na ocasião, o clube russo pagou algo em torno de 15 milhões de euros (na cotação da época R$ 92 milhões) para tirá-lo do Bragantino. Wendel foi contratado um ano antes junto ao Sporting por 21 milhões de euros (algo em torno de R$ 130 milhões na época).