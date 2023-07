São Paulo monta projeto por Éverton Ribeiro, e tem Dorival Junior como trunfo

Rio - Com contrato com o Flamengo até o fim do ano, Everton Ribeiro está na mira de outro clube da Série A. De acordo com informações do jornalista André Rizek, o São Paulo está montando um projeto para contar com o veterano no ano que vem.

O desejo do São Paulo passa por Dorival Júnior. Treinador do Tricolor Paulista já trabalhou com Everton Ribeiro no ano passado. Sob o comando dele, o apoiador deu uma volta por cima na temporada, após um começo de ano ruim, e acabou sendo convocado para a Copa do Mundo.

O Flamengo ainda não propôs uma renovação de contrato para o apoiador. Além do São Paulo, o Corinthians também tem interesse na contratação de Everton Ribeiro. Em 2023, o meia entrou em campo em 39 jogos, fez dois gols e deu cinco assistências.