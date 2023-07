Flamengo renova contrato antes de liberar Matheus Gonçalves ao Bragantino

Rio - O Flamengo acertou, na manhã desta segunda-feira (24), os últimos detalhes do empréstimo de Matheus Gonçalves ao Red Bull Bragantino. Antes de liberar o jogador de 17 anos para o Massa Bruta até o fim da temporada, o Rubro-Negro renovou seu contrato, que antes terminava em 2025, até 2027.



Com a negociação já encaminhada, Matheus não foi relacionado para o jogo contra o América-MG, no último sábado (22), no Maracanã. O meia deve chegar a Bragança Paulista no máximo até terça-feira (25).



O time carioca viu com bons olhos a ida de Matheus Gonçalves para o Bragantino. A ideia é que o jovem de 17 tenha mais oportunidades na equipe de Bragança e aumente sua rodagem. Ele chega para repor a saída de Praxedes, que acertou sua ida para o Vasco.



Matheus Gonçalves teve um bom início de temporada com a camisa do Flamengo e chamou atenção durante o Campeonato Carioca. No entanto, perdeu espaço após a chegada de Jorge Sampaoli e coleciona apenas 40 minutos em campo desde a chegada do argentino.