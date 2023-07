Flamengo irá aos Estados Unidos para reuniões sobre SAF

Rio - Apesar de estar muito longe de sofrer com problemas financeiros, o Flamengo está empenhado em estudar sobre a transformação dos clubes em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). No próximo sábado, presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente Rodrigo Dunshee e o vice de comunicação Gustavo Oliveira embarcam para Miami, nos Estados Unidos, onde terão encontros para entender melhor sobre o assunto. A informação é do “ge”.



Além dos estudos sobre SAF, o Flamengo também buscará conhecer alguns modelos de gestão. O clube tem reuniões agendadas com o Inter Miami, time de Messi e que tem David Beckham como sócio, e com o Real Madrid, que faz sua pré-temporada em solo americano.



O estudo de gestões e dos modelos de SAF é tratado pelo Flamengo com extrema importância. Em junho, Landim foi à Alemanha para um encontro com o Bayern de Munique. O modelo de SAF do time alemão, de 75% a 25%, é um dos que agrada ao Rubro-Negro caso o modelo seja implementado no futuro.



O debate sobre a SAF no Flamengo acontece desde o fim de 2022. O clube quer estudar o assunto com calma antes de definir se adotará ou não a mudança.