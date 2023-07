Oferecido ao Flamengo, zagueiro do CSKA possui interesse em atuar pelo Rubro-Negro

Rio - Oferecido ao Flamengo no mês de junho, Willyan Rocha, do CSKA Moscou, da Rússia, possui interesse em jogar no clube carioca. Conforme noticiado pelo portal "GOAL", o estafe do zagueiro voltou a entrar em contato com a diretoria com o intuito de colocar o zagueiro no radar do Rubro-Negro, que deve avaliar a situação do jogador, mas ainda não deu uma resposta aos agentes do atleta.

Willyan possui contrato válido até junho de 2025, e o CSKA pede um valor à partir de 7 milhões de euros (cerca de R$ 36,5 milhões) para abrir conversas pelo zagueiro. Os russos receberam uma proposta do Fenerbahçe-TUR e outra de um clube da Arábia Saudita no valor de 6 milhões de euros (em torno de R$ 31,5 milhões), mas o atleta sinalizou a vontade de jogar no Brasil.



Com curta passagem pelo futebol brasileiro, Willyan Rocha fez grande parte da sua carreira na Europa, principalmente em Portugal. Lá ele atuou, entre 2017 e 2022, no Cova Piedade e também no Portimonense. Ao final da temporada na Rússia, o zagueiro falou ao portal "ge" sobre a possibilidade de retornar ao Brasil.

"Falando do futebol brasileiro, gostaria muito de poder ter essa experiência. Agora, não consigo dizer quando terei essa chance. O futebol tem sempre muitas surpresas”, declarou.

O Flamengo segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada, tendo em vista que a equipe segue viva na briga pelo Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Apesar do pedido de Sampaoli por um zagueiro, a diretoria prioriza um meio-campo. Nesta janela de transferências, o clube já fechou com Luiz Araújo e Allan.