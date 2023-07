Flamengo apresenta proposta ao Zenit, da Rússia, por Wendel

Rio - O Flamengo apresentou uma proposta ao Zenit, da Rússia, por Wendel. O Rubro-Negro fez uma oferta de cerca de 13 milhões de euros (pouco mais de R$ 68,3 milhões na cotação atual) para comprar 100% dos direitos econômicos do jogador e está otimista pelo acerto. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

Vale lembrar que, inicialmente, a ideia era de um empréstimo com passe fixado. No entanto, segundo o site, o Fla ouviu que a negociação aconteceria apenas se fosse em definitivo. Como Claudinho está distante e Wendel é alvo do clube, o Rubro-Negro fez a proposta de compra pelo jogador.

O empresário de Wendel chegou à Rússia no fim de semana e deu início às tratativas. Já o volante chega ao país nesta segunda-feira e, a partir de amanhã, conversará com o clube para acertar sua saída.

O Rubro-Negro, agora, espera a resposta dos russos e conta com a vontade do próprio Wendel de vestir o manto para que a negociação caminha para um final feliz.