Flamengo levará jogo contra o Internacional para Brasília

Rio - O Flamengo pretende mandar alguns jogos do segundo turno do Brasileirão longe do Maracanã. De acordo com o “Correio Braziliense”, o Rubro-Negro levará o jogo contra o Internacional, pela 21ª rodada, para o Mané Garrincha, em Brasília.



A CBF ainda não detalhou a tabela, mas a tendência é que o duelo entre as duas equipes aconteça no dia 23 de agosto. O Flamengo já teve o aval do Inter e das federações e define os últimos detalhes burocráticos.



A tendência é que a partida contra o Internacional não seja a única levada pelo Flamengo para Brasília. O clube tem negociado mais jogos no Mané Garrincha, já que provavelmente não terá o Maracanã perto da decisão da Libertadores, no dia 4 de novembro. A Conmebol costuma ter o estádio à sua disposição 15 dias antes da decisão. No caso do Maracanã, a entidade pode solicitar as chaves antes, já que o gramado vem sendo uma preocupação.



Pensando no pior cenário, o Flamengo pode perder o Maracanã por até três semanas. Caso isso aconteça, o Rubro-Negro terá que jogar longe de casa contra Vasco, Red Bull Bragantino e Santos.