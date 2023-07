Alvo do Flamengo, Claudinho é escalado como titular em partida do Zenit

Rússia - Um dos principais alvos do Flamengo na janela de transferências, o meia Claudinho foi escalado pelo técnico Sergey Semak como titular para o jogo do Zenit contra o Akhmat Grozny, válido pela Copa da Rússia. Entretanto, a utilização do brasileiro, na partida desta terça-feira (25), não deve mudar o curso das negociações.

O atleta comunicou que não pretende continuar no Zenit e já aceitou a proposta salarial, além do vínculo até fim de 2027, mas o clube da Gávea ainda precisa chegar a um acordo financeiro com os russos. Para isso, foi oferecida uma proposta na casa dos 15 milhões de euros (por volta de R$ 78 milhões), limite anteriormente estipulado pela diretoria rubro-negra.

No entanto, o Zenit rejeitou a oferta e aumentou a pedida para 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 131,15 milhões). Apesar da recusa, o Flamengo segue confiante em um desfecho positivo ( clique aqui e saiba mais ).

Revelado pelo Corinthians, Claudinho, de 26 anos, despontou no futebol brasileiro em 2019, quando jogava pelo Red Bull Bragantino. Seu melhor momento foi no ano seguinte, pelo próprio time paulista, quando atuou em 50 jogos, fez 20 gols, deu seis assistências e se tornou o artilheiro do Brasileirão. Em 2021, o apoiador se transferiu para o Zenit, onde está desde então.

Confira a escalação do Zenit com Claudinho entre os titulares: