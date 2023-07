Zico diz que sua importância para o Flamengo foi maior fora de campo: 'Por causa do exemplo'

Rio - Pelo Flamengo, Zico acumulou muitos títulos, entre eles: um Mundial de Clubes, uma Libertadores e quatro Brasileiros, no entanto, na opinião do Galinho, o fato de ser considerado o maior ídolo da história do Rubro-Negro se dá pela sua postura fora das quatro linhas. Na opinião dele, sua importância para o Flamengo foi maior fora de campo.

"Quando você vira referência, você passa a ser líder pelos seus atos, não pela sua voz. Então, o cara está lá, fazendo tudo, a carreira está está dando certo, o seu companheiro olha e pensa: “O que eu vou fazer diferente se o principal está guiando?”. Eu sempre disse que, no Flamengo, a minha importância fora de campo foi muito maior do que dentro de campo, por causa do exemplo", afirmou em participação no podcast “10 e faixa”, apresentado por Diego Ribas.

Zico foi a principal liderança técnica do futebol brasileiro nos anos de 1980. Atualmente, o Flamengo vive um grande momento com muitas conquistas. Porém, uma diferença daquela equipe campeã do mundo para o elenco atual está na utilização da base.

"Foi uma vida inteira de esforço, melhoria, momentos complicados, insegurança. Saber se vai seguir. Das pessoas acreditarem. Ou não acreditarem. Do time campeão do mundo, tinham 11 jogadores que jogaram na base. É muita coisa", relembrou o Galinho.