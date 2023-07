Jorge Sampaoli conversa com Wendel, e Flamengo mantém otimismo por acerto

Rio - Em busca da contratação de Wendel, o Flamengo continua otimista enquanto negocia com o Zenit. O treinador Jorge Sampaoli conversou com o volante nesta terça-feira. O argentino aprovou a contratação do jogador, que já passou para o clube russo que deseja se transferir. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O Flamengo continua otimista em relação a contratação do jogador. Wendel vai realizar exames nesta quarta-feira para ser reintegrado ao elenco do Zenit. O técnico do clube russo, Sergey Semak, afirmou que o brasileiro não deve seguir na equipe. "Ele precisa entrar em forma e depois vai procurar um time. Seu agente está trabalhando nisso", disse.

Já em relação a Claudinho, o Zenit continua irredutível e pedindo um valor bastante acima do proposto pelo Flamengo. A tendência é que o apoiador continue no futebol russo e não seja contratado para reforçar o elenco rubro-negro.

Wendel, de 25 anos, foi revelado pelo Fluminense e deixou o clube carioca no fim de 2017 negociado com o Sporting. O jogador foi contratado pelo Zenit, em 2020, por 21 milhões de euros (algo em torno de R$ 130 milhões na época).