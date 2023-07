Ídolo do Flamengo nega ter sido expulso da arquibancada em partida do Corinthians: ‘Não teve nada’

Rio - Ídolo do Flamengo, Léo Moura negou ter sido expulso da arquibancada da Neo Química Arena por um torcedor do Corinthians, na última quarta-feira (26), durante o duelo do Timão com o São Paulo, pela Copa do Brasil. Em entrevista à ESPN, o ex-lateral admitiu que foi chamado de “flamenguista” por um dos corintianos, mas disse que tudo não passou de uma brincadeira.



“Não aconteceu absolutamente nada. Eu estava esperando o ok para entrar no camarote. Aí um torcedor brincou dizendo que eu era flamenguista. Mas, não teve nada. Ninguém falou nada. Tanto é que fiz várias fotos com torcedores que pediam. Depois fui assistir ao jogo no camarote do marketing do Corinthians”, disse Léo.



O ex-jogador afirmou que foi à Neo Química Arena apenas com a intenção de assistir um grande jogo.



“Eu estava em São Paulo, vim acompanhar uma competição e fiquei sabendo que teria a partida. Jogo bom, ex-jogador gosta de jogo bom. Aí fui assistir. O Alessandro me deu os convites e eu fui até lá. É só por gostar mesmo de futebol e apreciar um bom jogo”, finalizou.