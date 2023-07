Cuiabá recebe notificação do Procon por preços dos ingressos para jogo contra o Flamengo

O Cuiabá foi notificado pelo Procon-MT nesta quarta-feira (26) por conta dos preços aplicados nos ingressos para a torcida do Flamengo, no duelo marcado para o dia 6/8, na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o órgão, o clube terá de ressarcir os rubro-negros que já adquiriram ingressos para a partida e atualizar o valor, com preços mais baixos, nas próximas 24h. Os bilhetes para a torcida visitante custam entre R$ 125 e R$ 300, e chegam até 12 vezes os setores do Dourado no estádio.

No início da semana, líderes de três torcidas organizadas do Flamengo apresentaram denúncia à Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e ao Procon-MT.

Segundo informações do site "ge", em caso de descumprimento da determinação, o Cuiabá pode ser multado. O Regulamento Geral de Competições da CBF diz que "os preços dos ingressos para a torcida visitante deverão ter necessariamente, nos respectivos setores do estádio ou equivalente, os mesmos valores dos ingressos cobrados para a torcida local".