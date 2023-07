Ayrton Lucas vira desfalque para a partida contra o Grêmio; veja a escalação do Flamengo

Porto Alegre - Ayrton Lucas desfalcará o Flamengo na partida contra o Grêmio, na noite desta quarta-feira, 26. O lateral sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o treino da última terça, realizou tratamento intensivo e chegou a viajar com o grupo na expectativa de que pudesse ficar à disposição do treinador. No entanto, ele ainda sente dores e, por isso, não pôde ser relacionado.

Vale lembrar que ele não é o único desfalque para o confronto. Gerson (suspenso) e David Luiz (dores no joelho direito) também ficam de fora.

Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Victor Hugo, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabi.

Em tempo: Grêmio e Flamengo medem forças nesta quarta-feira, a partir das 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.