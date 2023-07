Fora de casa, Flamengo bate o Grêmio e abre vantagem por vaga na final da Copa do Brasil

Porto Alegre - O Flamengo foi ao Rio Grande do Sul e construiu uma vantagem importante na busca por uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Nesta quarta, 26, o Rubro-Negro venceu o Grêmio por 2 a 0 na Arena do Grêmio, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da competição. Gabi e Thiago Maia fizeram os gols da noite.

As duas equipes voltarão a se enfrentar no dia 16 de agosto (quarta-feira), às 21h30, no Maracanã. O time de Jorge Sampaoli pode perder por até um gol de diferença para garantir a vaga em mais uma final de Copa do Brasil

Já o próximo compromisso do Flamengo na temporada será neste fim de semana. O Rubro-Negro enfrentará o Atlético-MG no sábado, às 21h30, em Belo Horizonte. O confronto será válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lance do jogo entre Grêmio e Flamengo RICHARD DUCKER/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

O JOGO

O primeiro tempo foi bem animado em Porto Alegre. O Flamengo fechou a etapa inicial com mais de 70% e incomodou mais. Com esse bom volume de jogo, o Rubro-Negro conseguiu abrir o placar aos 34 minutos. Wesley roubou a bola no meio de campo, avançou, se livrou da marcação e acionou Bruno Henrique pelo lado esquerdo. O atacante, então, cruzou rasteiro de primeira para Gabi, que mandou a bola para o fundo das redes.

Poucos minutos depois, o Fla teve uma chance de ouro para ampliar o marcador. Isso porque o árbitro Raphael Claus assinalou um pênalti logo após Bruno Alves tocar na bola dentro da área. Gabi foi para a cobrança, mas Gabriel Grando fez a defesa.

O Grêmio, por sua vez, levou perigo nos erros do Flamengo. O Tricolor Gaúcho pelo menos duas grandes chances em situações assim. Na primeira, Suárez interceptou o passe de Everton Ribeiro no meio de campo e tentou encobrir Matheus Cunha. A bola foi para fora, mas saiu com perigo. Na segunda, o goleiro errou o passe dentro da área e entrou de presente para Villasanti, mas ele se redimiu ao fazer a defesa.

Na etapa complementar, o jogo continuou agitado, mas faltaram as finalizações. A única nos primeiros dez minutos foi de Luis Suárez, numa roubada de bola no tiro de meta rubro-negro, mas o uruguaio se desequilibrou e concluiu o lance com as mãos. O árbitro também já havia apitado para apontar uma regularidade no lance.

Já por volta dos 15 minutos, um fato importante aconteceu. Kannemman cometeu falta em Everton Ribeiro, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Pouco depois, o Fla ampliou a vantagem. Em boa jogada pelo lado esquerdo aos 24, Arrascaeta descolou bom passe para Thiago Maia. O volante finalizou cruzado, a bola desviou na zaga gremista e parou no fundo das redes.

Vale destacar que, apesar da superioridade numérica, o Rubro-Negro não foi tão dominante. O Grêmio conseguiu ir ao ataque em alguns momentos, encontrou espaços e chegou a levar perigo, mas não conseguiu diminuir.

Grêmio e Flamengo mediram forças em Porto Alegre ELTON SILVEIRA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Flamengo



Data e Hora: 26/07/2023, às 21h30

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)



Cartões amarelos: Bruno Uvini, Ferreira e Reinaldo (GRE) / Léo Pereira e Wesley (FLA)

Cartões vermelhos: Kannemann (GRE)

Gols: Gabi (0-1) (34'/2ºT) / Thiago Maia (0-2) (23'/2ºT)

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Gabriel Grando; Bruno Uvini (Ferreira, 45'/1ºT), Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Carballo (Nathan, 32'/2ºT), Villasanti e Reinaldo; Bitello (Zinho, 32'/2ºT), Cristaldo (Gustavo Martins, 16'/2ºT) e Luis Suárez.

FLAMENGO (Técnico: Jorge Sampaoli)

Matheus Cunha; Wesley (Varela, 20'/2ºT), Fabricio Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Victor Hugo, Everton Ribeiro (Luiz Araújo, 45'/2ºT) e Arrascaeta (Allan, 32'/2ºT); Bruno Henrique (Everton Cebolinha, 32'/2ºT) e Gabi (Pedro, 32'/2ºT).