Thiago Maia celebra vitória do Flamengo, fala sobre o gol e relembra brincadeira de Arrascaeta

Porto Alegre - Thiago Maia comemorou a vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 2 a 0 em Porto Alegre, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Em entrevista pós-jogo à TV Globo, o volante ressaltou que o time sabia que teria dificuldades na partida e destacou que ainda não tem nada ganho. Ele, que marcou o último gol da noite, também relembrou de uma brincadeira de Arrascaeta.

"Chutei no gol, o gol é meu. O Arrasca, no começo do ano, falou que eu faço um gol por ano (risos). Mas graças a Deus saímos com um bom resultado. Lógico que não tem nada ganho. Sabíamos da dificuldade que teríamos aqui, até pelo campo também, não está nada bom. Mas a gente respeitou o time do Grêmio. Agora é descansar porque sábado tem mais", disse Thiago, à TV Globo.

Curiosamente, esta já é a temporada mais artilheira da carreira de Thiago Maia. O gol desta noite foi o seu terceiro no ano. Antes disso, ele já havia marcado contra a Portuguesa (em janeiro, pelo Campeonato Carioca) e contra o Maringá (em abril, pela Copa do Brasil).



AGENDA DO FLAMENGO

As duas equipes voltarão a se enfrentar no dia 16 de agosto (quarta-feira), às 21h30, no Maracanã. O time de Jorge Sampaoli pode perder por até um gol de diferença para garantir a vaga em mais uma final de Copa do Brasil.

Já o próximo compromisso do Flamengo na temporada será neste fim de semana. O Rubro-Negro enfrentará o Atlético-MG no sábado, às 21h30, em Belo Horizonte. O confronto será válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.