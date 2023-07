Wesley recebe o terceiro amarelo e desfalca o Flamengo no jogo da volta contra o Grêmio

Porto Alegre - O técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com Wesley para o jogo da volta contra o Grêmio, na Copa do Brasil. O lateral-direito, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo na noite desta quarta-feira, 26, e precisará cumprir suspensão automática.

Vale mencionar que Wesley foi um dos melhores em campo na vitória de hoje, sobre o Tricolor Gaúcho, por 2 a 0. Ele conseguiu um bom desarme para iniciar a jogada do primeiro gol e teve uma atuação segura nas duas frentes do campo.

Sem poder contar com o camisa 43, Varela aparece como opção para a posição. O uruguaio, inclusive, chegou a entrar no lugar de Wesley durante o segundo tempo, no jogo desta quarta. A outra possibilidade é Matheuzinho, que está recuperado de uma grave lesão na tíbia e busca condicionamento físico para voltar a ser relacionado.

Se por um lado há desfalque, por outro há um retorno certo. Gerson, que foi expulso no jogo contra o Athletico, pelas quartas de final da Copa do Brasil, já cumpriu a suspensão automática e ficará à disposição de Sampaoli para o próximo jogo contra o Grêmio.

AGENDA DO FLAMENGO

As duas equipes voltarão a se enfrentar no dia 16 de agosto (quarta-feira), às 21h30, no Maracanã. O Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença para garantir a vaga em mais uma final de Copa do Brasil.

Já o próximo compromisso do Flamengo na temporada será neste fim de semana. O time de Jorge Sampaoli enfrentará o Atlético-MG no sábado, às 21h30, em Belo Horizonte. O confronto será válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.