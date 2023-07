Jorge Sampaoli vê atuação acima de vantagem construída pelo Flamengo: 'Temos que jogar sempre desta maneira'

Rio Grande do Sul - No primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo derrotou o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, e ficou bem perto de garantir a classificação para a decisão da competição. No entanto, o técnico Jorge Sampaoli fez questão de exaltar a atuação da sua equipe e afirmou que o placar foi o menos importante.

"A diferença futebolística foi maior do que dois gols. Penso que o time jogou uma definição de semifinal de Copa do Brasil e superou amplamente o Grêmio. Valorizar o resultado não é tão significativo quanto a maneira como jogamos", afirmou.

Bastante animado com o desempenho do Flamengo, o argentino definiu a atuação como a melhor desde que assumiu o comando do Flamengo em abril.

"Acho que sim. Foi um jogo que a equipe não acelerou e trocou muito passes no campo rival. Dominou o jogo e se defendeu com a bola. A partir de agora temos que encontrar essa forma para jogar sempre desta maneira. E Filipe nos deu a possibilidade de ter uma melhor saída (de bola)", disse.