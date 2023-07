Flamengo começa obras no Ninho do Urubu após aprovar aporte R$ 2 milhões de patrocinador

Rio - O Flamengo investirá R$ 2 milhões para fazer melhorias no Ninho do Urubu. O aporte será feito pela operadora de celular Tim, patrocinadora do clube, e já foi aprovado pelo Governo do Rio por Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. A publicação no Diário Oficial aconteceu na última segunda-feira (24). As informações são do site “ge”.



Um dos objetivos da obra é ampliar o número de campos no centro de treinamento. O campo 4, o último no canto esquerdo do terreno do Ninho do Urubu, se transformará em dois para ficar à disposição das categorias de base. A drenagem do campo já começou e o plantio da grama deve ter início em breve.



Atualmente, o Ninho do Urubu conta com cinco campos e passará a ter seis após a reforma. A ideia da diretoria era ter 10 campos até o fim de 2023, mas alguns imprevistos acabaram atrasando os planos.



Além de duplicar um dos campos, o Flamengo também usará os R$ 2 milhões para fazer outra melhorias no Ninho. A ideia é investir em uma nova academia para as categorias de base e equipamentos de avaliação técnica e fisiológica no CT.



O Flamengo também trabalha para, em breve, poder ampliar o Ninho do Urubu. Para isso, o clube precisa negociar com terrenos vizinhos. O Rubro-Negro já tem negociações avançadas para comprar um sítio que fica ao lado do CT, com 14 mil metros quadrados. O valor estimado do local está em R$ 10 milhões.