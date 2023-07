Thiago Maia nega que Flamengo tenha 'preferência' pelas copas: ‘Não escolhemos campeonato’

Porto Alegre - A boa atuação do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, na última quarta-feira (26), em Porto Alegre, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, acendeu um debate entre os rubro-negros sobre a diferença de produção do time nas copas e no Brasileirão. Questionado sobre o tema, Thiago Maia garantiu que o elenco do time carioca não dá “preferência” ao mata-mata.



“A gente não escolhe campeonato nenhum. Sempre respeitamos todas as equipes. Sempre vamos dar a vida em todos os jogos. O brasileirão é muito difícil. Estamos em terceiro, estamos brigando e esperando as equipes acima darem uma escorregada para a gente poder aproveitar”, disse Thiago.



Apesar do bom resultado no Sul, Thiago ressaltou que não há nada decidido e que o Flamengo precisa confirmar a vaga no Maracanã.



“Saímos com um bom resultado, mas lógico que não tem nada ganho. Sabíamos da dificuldade que teríamos aqui, até pelo campo, que não está nada bom. Respeitamos o time do Grêmio e é descansar, porque sábado tem mais”, declarou.



O duelo de volta entre Flamengo e Grêmio acontecerá no dia 16 de agosto, às 21h30, no Maracanã. O Rubro-Negro volta a campo pelo Brasileirão no sábado (29), às 21h, contra o Atlético-MG, no Mineirão.