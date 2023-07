Emprestado pelo Flamengo, Matheus Gonçalves é oficializado pelo Bragantino

Bragança Paulista - O Red Bull Bragantino anunciou a contratação do meia-atacante Matheus Gonçalves. O jogador, que pertence ao Flamengo, assinou um contrato válido até o fim de 2023. O acordo não prevê um preço fixado para a compra do jovem.

Matheus chegou a Bragança Paulista na última terça-feira (25), quando fez os exames médicos e assinou contrato. No dia seguinte, o meia fez sua primeira atividade no CT HWT Sports antes de ser oficializado como novo reforço. O atleta vestirá o número 25 do Massa Bruta.

Ao site oficial do Bragantino, Matheus Gonçalves falou sobre a recepção dos seus novos companheiros de equipe e ressaltou estar focado no time treinado por Pedro Caixinha.

"Foi muito legal. Os caras já vieram e me abraçaram. Resenha pura. Gostei bastante. Que isso só cresça. Eu não conhecia ninguém de maneira próxima. Segui o Bruninho esses dias nas redes sociais. Eu só conhecia o Nathan Camargo, porque jogamos juntos na seleção. O primeiro treino foi bom. Já consegui entender um pouco do que o mister Caixinha quer. Agora eu sei que é só crescimento daqui para frente. Espero jogar, ter minutagem e conseguir mostrar todo o meu potencial. Estou totalmente focado no Red Bull Bragantino", disse o jogador.

Aos 17 anos, Matheus Gonçalves atuou na base do Flamengo desde 2016. Pelos profissionais, o meia-atacante estreou em 2022 quando fez três partidas, todas elas pelo Campeonato Brasileiro. Em 2023, ele esteve presente em 13 jogos e marcou três gols.