Bela do Flamengo participa do concurso Rainha do Carnaval de 2024

Rio - A bela do Flamengo, Nanda Marques, vai concorrer ao posto de Rainha do Carnaval para 2024. E a primeira vez que a modelo e atriz participa do concurso realizado pela RioTur. A ruiva tem um extenso currículo no Carnaval carioca, como musa e rainha de bateria. Em seu Instagram, nesta quinta-feira, 27, Nanda falou sobre o novo desafio.



"Estou meio sumidinha daqui dos Stories porque eu fui chamada para participar de um concurso: Rainha do Carnaval 2024. É um concurso muito bom. Eu me senti muito honrada em ter sido selecionada. E estar representando minha agremiação siri de Ramos e meu bloco amigos do Joaquim Méier .É um concurso muito grande onde tem rainhas das escolas especiais, onde têm mulheres maravilhosas. Eu fui convidada para estar participando desse concurso e estou muito feliz. Só que estou sumida porque tenho que correr contra o tempo . Tenho que organizar algumas coisas. Vai ser 3 de agosto, quinta-feira que vem", começou ela.



Nanda afirma que já se sente realizada só em estar competindo. "Eu quero estar agradecendo a todas as pessoas que trabalham comigo e confiam no meu trabalho. Peço desculpas porque essa semana está puxada por ter que organizar algumas coisas. Estou pegando com mais intensidade nos treinos e voltei a fazer fisioterapia. Estou melhorando o condicionamento do meu corpo. Obrigado a todas as pessoas que trabalham comigo, disponibilizam seu tempo, suas coisas. Só em ser chamada para esse concurso, eu já me sinto muito honrada e muito feliz".



Nanda também não esconde a ansiedade. "Estou muito ansiosa. O concurso será dividido em duas fases. Agora dia 3, será a primeira e quero contar com a energia positiva de vocês. Muitas pessoas torcem por mim".