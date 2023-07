STJD impede ingresso mais caro para torcida do Flamengo contra o Cuiabá

Rio - O STJD concedeu uma liminar que impede o Cuiabá de cobrar ingressos mais caros para a torcida do Flamengo no duelo entre as duas equipes, marcado para o próximo dia 6, na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Dourado estava cobrando de R$ 250 a R$ 300 dos rubro-negros.



Como a torcida do Flamengo ficará localizada nos setores Norte superior e inferior e o valor dos ingressos para os setores opostos, Sul superior e inferior, onde ficará a torcida do Cuiabá, estava custando entre R$ 50 e R$ 150, o Rubro-Negro decidiu acionar a Justiça. A liminar foi proferida pelo auditor Felipe Bevilacqua.



O documento, porém, não exige que os valores dos ingressos para a torcida do Flamengo sejam abaixados, mas sim similares. Por isso, o Cuiabá decidiu aumentar o preço dos ingressos para os setores Sul superior e inferior e aplicar os mesmos R$ 250 a R$ 300.