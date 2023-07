Jorge Sampaoli vê Flamengo disputando final da Libertadores e aponta possíveis rivais

Rio - O Flamengo está bem perto de disputar a final da Copa do Brasil, porém, Jorge Sampaoli está de olho em outro possível decisão: a da Libertadores. Em participação no programa "Resenha com o Galinho", programa apresentado por Zico, na Jovem Pan, o argentino afirmou que conquistar a competição sul-americana é um sonho.

"Eu confio muito. O time tem a particularidade de ter passado por uma crise antes da minha chegada, o Flamengo perdeu quatro finais seguidas, isso não é normal. Um processo de reestruturação isso. É sempre importante aprofundar uma ideia com títulos. É uma oportunidade, a Libertadores é um sonho para mim", afirmou.

Sobre uma eventual final, Jorge Sampaoli apontou duas equipes que na sua opinião são os principais favoritos para serem os adversários do Flamengo na partida que irá acontecer no dia 4 de novembro no Maracanã.

"Vendo o lado oposto (da chave), o Boca Juniors e o Palmeiras, imagino que tenham maior possibilidade (de chegar à final) pela história, porque nos mata-matas se agigantam muito e são times de muita raça que podem chegar à final. Está muito equilibrado", opinou.