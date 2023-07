Flamengo deve comprar terreno ao lado do Ninho do Urubu por R$ 8 milhões

Rio - O Flamengo tem um acordo encaminhado para comprar o terreno ao lado do Ninho do Urubu por R$ 8,1 milhões, visando ampliar seu CT. Na próxima segunda (31), conselheiros do clube votarão proposta de compra e venda de imóveis para investir na reforma. A ideia de diretoria é vender apartamentos de propriedade do clube para viabilizar o negócio. As informações foram divulgadas pelo “ge”.Os apartamentos que serão negociados ficam no bairro do Flamengo, na Zona Sul. A expectativa do clube é arrecadar até R$ 160 milhões com a venda de quase 50 unidades no Morro da Viúva.O terreno que será adquirido pelo Flamengo tem 19.348 m². Entre os planos do clube, estão a construção de mais campos, nova identidade visual e até um miniestádio.Nesta semana, o Rubro-Negro acertou outro passo importante para melhoria no Ninho. A operadora de celular Tim, patrocinadora do clube, liberou verba de R$ 2 milhões para para a construção de dois campos que serão utilizados pelas divisões de base.