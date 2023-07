Fabrício Bruno vê trabalho no Flamengo se consolidando e exalta Jorge Sampaoli: 'É nítido o dedo'

Rio - Um dos principais destaques do Flamengo na temporada, o zagueiro Fabrício Bruno, de 27 anos, abordou a evolução do trabalho de Jorge Sampaoli no Rubro-Negro. Contratado em abril, o argentino vem fazendo a equipe carioca melhorar o seu rendimento e lutar por títulos na temporada.

"É o que eu falo, para você consolidar um trabalho, aqui futebol brasileiro jogamos quarta, ontem chegamos de madrugada e já jogamos amanhã de novo. Então não tem tempo para treinar, e são jogos grandes atrás de jogos grandes. Mas estou feliz pelo trabalho, a gente joga contra o Grêmio e mostra o dedo do Sampaoli, é nítido. Então é o que eu falo, precisamos dessa constância, todo dia progredir mais para chegar no ápice e ser o time a ser batido no campeonato", afirmou em entrevista à FlaTV.

Contratado em 2022, Fabrício Bruno se consolidou como titular do Flamengo nesta temporada. Ele entrou em campo em 39 jogos, fez três gols e deu duas assistências.