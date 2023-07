Flamengo confirma alterações na lista de inscritos da Libertadores

Rio - Em busca do tetracampeonato da Libertadores o Flamengo reforçou a sua equipe visando mais uma conquista da competição continental. Para isso, Agustín Rossi, Allan e Luiz Araújo, foram inscritos nesta fase do torneio e poderão estar em campo na próxima quinta-feira (3), contra o Olimpia, do Paraguai.

Por regulamento, o Rubro-Negro pôde fazer até cinco alterações na lista oficial e retirou Hugo Souza, Marinho, Mateusão, Matheus Gonçalves e Vidal, todos eles não fazem mais parte do plantel do clube. Além dos contratados, Felipe Lima e Pedrinho, ambos da base, entraram na listagem oficial para as oitavas. As informações são do portal "GE".

Ainda buscando reforçar o elenco para a sequência da temporada, o Flamengo possui interesse em Wendel e já abriu negociações com o Zenit-RUS, clube no qual o jogador pertence, para contratá-lo, porém as partes ainda não chegaram a um acordo. Com isso, o volante não será inscrito a tempo para enfrentar o Olimpia. Em caso de acerto, o atleta poderá jogar somente à partir das quartas de final.