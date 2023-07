Arrascaeta é decisivo fim e Flamengo vence o Atlético-MG de virada fora de casa

Belo Horizonte - Com emoção, o Flamengo mostrou que está forte em todas as frentes na temporada. Em dia abaixo do esperado, o Rubro-Negro foi dominado em grande parte do jogo no Independência, mas acordou na reta final com a genialidade do meia Arrascaeta e venceu o Atlético-MG de virada pelo placar de 2 a 1. O uruguaio marcou o gol de empate e deu assistência para o tento anotado pelo lateral-direito Wesley. Paulinho abriu o placar para o Galo ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi aos 31 pontos na tabela de classificação e segue com a caça ao líder Botafogo, que soma 40. O próximo compromisso será na quinta-feira (3), contra o Olimpia (PAR), fora de casa, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

O jogo

Diferente das últimas partidas, o Flamengo, que não teve Arrascaeta no time titular, apresentou dificuldade em furar o bloqueio do Atlético-MG e pouco conseguiu assustar a meta defendida por Everson. Em lance isolado, Gabigol saiu frente a frente com o goleiro do Galo, mas acabou se enrolando na hora da finalização.



Pressionando e já tendo levado perigo na bola aéra, foi pelo chão que o Atlético-MG achou o primeiro gol. Após roubada de bola na entrada da área, Saravia avançou no gramado e achou linda assistência nas costas de Filipe Luís, encontrando Paulinho. O atacante saiu sozinho contra o goleiro Matheus Cunha, finalizou no canto direito e abriu o placar aos 32 minutos.



Nos primeiros 15 minutos da segunda etapa, o Galo se apresentou de maneira confortável no Independência, controlando o jogo e explorando os contra-ataques cedidos. Mesmo com a entrada de Arrascaeta no lugar de Everton Ribeiro, o Flamengo pouco conseguiu ter a bola, como é característico do estilo proposto por Jorge Sampaoli. Quando achou espaço, Bruno Henrique perdeu sozinho contra Everson pelo lado esquerdo. Os donos da casa chamaram para o campo de ataque, e o clube da Gávea foi cruel.

O craque resolve

Já beirando a reta final, aos 34 minutos, apareceu a marca do craque. Se pouco conseguiu organizar, Arrascaeta conseguiu tirar da cartola mais um de seus bons lances. Ele recebeu na entrada da área, dividiu, cortou a marcação e sofreu falta na meia-lua. O próprio camisa 14 foi para a bola e soltou uma bomba no canto de Everson para empatar a partida.

Se marcou o primeiro, Arrascaeta resolveu a situação aos 41 minutos. O meia achou bom passe dentro da área para o lateral-direito Wesley, nas costas da zaga, e o jovem tocou no canto direito de Everson para virar o placar e garantir a vitória fora de casa.

Ficha técnica



Atlético-MG 1 x 2 Flamengo



Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data e hora: sábado (29/7), às 21h (de Brasília)

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Sousa

Assistentes: Nailton Junior de Sousa e Evandro de Melo Lima



Gols: Paulinho 32'/1ºT (Atlético-MG); Arrascaeta 34'/2ºT e Wesley 41'/2ºT (Flamengo)

Cartões amarelos: Everson, Saravia e Pavón (Atlético-MG); Léo Pereira, Filipe Luís, Arrascaeta, Matheus Cunha e Gabigol (Flamengo)



ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia (Mariano), Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia (Alan Franco), Otávio (Alan Kardec) e Zaracho; Pavón (Alisson) , Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.



FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (Pablo) e Filipe Luís (Thiago Maia); Allan, Gerson, Victor Hugo (Luiz Araújo) e Everton Ribeiro (Arrascaeta); Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.