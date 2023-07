Arrascaeta destaca força do Flamengo para conquistar o Brasileirão: 'Dá para acreditar'

Rio - Grande nome da vitória de virada do Flamengo sobre o Atlético-MG, pelo placar de 2 a 1, o meia Arrascaeta indicou força do Rubro-Negro para o restante da temporada e garantiu luta pelo título do Campeonato Brasileiro. O jogador, em entrevista após o jogo, destacou a importância do resultado fora de casa para fortalecer o grupo.

"A gente precisava conseguir o resultado. Ainda acreditamos que podemos ser campeões. Tínhamos que ganhar com certeza hoje. Foram três pontos muito importantes pois a gente vinha de três empates. Esse triunfo fora de casa fortalece ainda mais o time, o grupo, e dá para acreditar", disse o meia, ao "sportv".



Arrascaeta quebrou também uma escrita de 120 jogos sem gols de falta. Ele, aos 34 minutos da segunda etapa, soltou uma bomba da meia-lua no canto do goleiro Everson e empatou o duelo no Independência - o segundo gol saiu de uma assistência sua para Wesley, sete minutos depois.

"Precisamos continuar trabalhando para saírem mais gols de falta. Esse de hoje saiu na hora certa. A gente precisava muito desse gol, para mim também é importante, para continuar trabalhando e acreditando que vamos melhorar", celebrou.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi aos 31 pontos na tabela de classificação e segue com a caça ao líder Botafogo, que soma 40 - o Glorioso entra em campo neste domingo (30), contra o Coritiba, no Estádio Nilton Santos. O próximo compromisso será na quinta-feira (3), contra o Olimpia (PAR), fora de casa, pela ida das oitavas de final da Libertadores.