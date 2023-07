Léo Pereira e ex-jogadores do Flamengo saem em defesa de Pedro sobre caso de agressão

Rio - O atacante Pedro, do Flamengo, usou suas redes sociais para falar sobre a agressão que sofreu de Pablo Fernandez, preparador físico do técnico Jorge Sampaoli. No seu perfil oficial no Instagram, o camisa 9 publicou um texto citando as poucas oportunidades que vinha recebendo e afirmou que a agressão "foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas". Léo Pereira se solidarizou com seu companheiro de clube nos comentários da publicação.

"Estamos com você, irmão", publicou o zagueiro.

Marinho e Vidal, que saíram recentemente do clube, também se manifestaram em apoio ao atacante.

"Estamos contigo, irmão. Cadeia e fora por justa causa nesse covarde. Deus abençoe você", pediu o atacante, atualmente no Fortaleza.

"Estamos juntos, 'hermano'", comentou o chileno, desafeto de Sampaoli.

O caso aconteceu no vestiário do time logo após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na noite de sábado (29), em Belo Horizonte. O membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli questionou o atacante por ter parado seu aquecimento após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha na partida. O jogador retrucou o argentino, que não gostou e o agrediu.

Até o momento da publicação, o Flamengo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

