Após caso de agressão a Pedro, futuro de Jorge Sampaoli no Flamengo é incerto

Rio - A agressão sofrida por Pedro, pelo preparador físico Pablo Fernández, pode selar o futuro de Jorge Sampaoli no comando do Flamengo. Isso porque a diretoria do Rubro-Negro fará uma reunião, neste domingo, para discutir quais decisões serão tomadas sobre o caso. O que há de concreto é que o argentino, que faz parte da comissão técnica de Sampaoli, não deve permanecer no clube. As informações são do portal "ge".

Por conta da velocidade dos acontecimentos após a partida contra o Atlético-MG, no último sábado (29), no Estádio Independência, o clube decidiu adotar uma postura mais cautelosa e, por ora, não irá tomar nenhuma decisão mais radical. Os membros da direção vão tirar o domingo para debater as situações jurídicas de todos os envolvidos, para que haja a possibilidade de demissão por justa causa.



O posicionamento de Sampaoli pode ser determinante para sua continuidade no Flamengo. Caso o argentino queira seguir seu trabalho, sabe-se que terá que abrir mão de Pablo Hernández, seu companheiro de longa data. O clube deixará o treinador à vontade para se comportar da maneira que quiser sobre o assunto.