Sampaoli fica no Flamengo após reunião para contornar polêmica de agressão a Pedro

Rio - Em reunião realizada na noite deste domingo (30) para aparar arestas após a confusão envolvendo Pedro, atacante, e o preparador físico Pablo Fernández, demitido por agredir o jogador, Flamengo e Jorge Sampaoli contornaram a situação e foi firmado o compromisso de continuidade no trabalho.

Jorge Sampaoli já havia acenado à diretoria rubro-negra quanto à vontade de permanecer no cargo mesmo com a polêmica no vestiário após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no Independência.

A conversa, que começou por volta das 20h, contou com as presenças de Marcos Braz (vice-presidente de futebol) e Bruno Spindel (diretor executivo). O presidente Rodolfo Landim, que está nos Estados Unidos em compromisso comercial, teve voz decisiva na discussão.

Pablo Fernández foi demitido do cargo horas antes, e o desfalque na comissão técnica foi colocado em pauta pela diretoria do Flamengo nas conversas com Sampaoli. O treinador lamentou o ocorrido, mas reafirmou estar realizando um sonho à frente do time e limou as chances de deixar o cargo. As informações são do site "ge".