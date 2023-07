Pedro falta primeiro treino do Flamengo após agressão de preparador físico

Rio - Após toda a turbulência que marcou o fim de semana, o Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, mas sem o protagonista das últimas horas. Segundo o “ge”, Pedro, que foi agredido com um soco no rosto pelo preparador físico Pablo Fernández após a vitória sobre o Atlético-MG, no último sábado (29), não apareceu para treinar. A assessoria do atleta disse não ter informações sobre o assunto.

No último domingo, o Flamengo bateu o martelo sobre a saída de Pablo Fernández e a permanência de Jorge Sampaoli. Nesta segunda (31), o treinador chegou ao Ninho por volta das 7h30 (de Brasília) e os jogadores foram chegando na sequência. No entanto, Pedro não se reapresentou.



O Flamengo já definiu que punirá Pedro por indisciplina pelo atacante ter se recusado a continuar o aquecimento durante a durante a vitória sobre o Atlético-MG, no último sábado (29). Ele deve ser multado.

A agressão



Pedro foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernández com um soco no rosto no vestiário, após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado (29), na Arena Independência. O membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli questionou o camisa 9 por ter parado seu aquecimento após as entradas de Luiz Araújo e Cebolinha na partida. O jogador retrucou o argentino, que não gostou e o agrediu.



Quando os dois atacantes entraram em campo, Sampaoli ainda tinha mais uma substituição. Mesmo assim, Pedro abandonou a área de aquecimento e sentou no banco de reservas. Pablo Fernandez entendeu a atitude do jogador como falta de respeito e o cobrou rispidamente no vestiário. O artilheiro rubro-negro respondeu que a falta de respeito era da comissão técnica com ele e disse estar sendo minado desde o início do trabalho. Foi então que o preparador físico deu um soco na boca do atacante.



Após o ocorrido, Pedro registrou um boletim de ocorrência contra Fernández. O camisa 9 contou com o apoio do elenco. Thiago Maia, Everton Cebolinha e o zagueiro Pablo acompanharam o jogador à delegacia como testemunhas.