Clube da Itália oferece 25 milhões de euros por Wendel e volante fica mais distante do Flamengo

Rio - Alvo do Flamengo nesta janela de transferências, o volante Wendel, do Zenit, está mais longe da Gávea. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Napoli, da Itália, ofereceu 25 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) pela contratação do brasileiro, proposta essa que agradou mais à diretoria do clube russo do que a do Rubro-Negro, de 18 milhões de euros (R$ 93 milhões).

O Flamengo, por outro lado, tenta contar com a vontade do volante em atuar pelo clube como um fator favorável a seu favor. O Rubro-Negro aguarda o contato com o Zenit para dar os próximos passos na negociação.

Entretanto, o Fla não tem muito tempo para resolver esses trâmites. Isso porque a janela de transferências se encerra na próxima quarta-feira (02). Assim, o Rubro-Negro terá apenas dois dias para tentar contar com o jogador em seu elenco.

Wendel atua no Zenit desde 2020/2021, depois de ter passagens pelo Sporting, de Portugal, e pelo Fluminense. Ao todo, o volante disputou 86 partidas pelo time russo, marcou 15 gols e deu nove assistências.