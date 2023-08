Sampaoli tem conversa com elenco do Flamengo, que reprova ausência de Pedro em treino

sem Pedro, que surpreendeu o clube ao faltar o treino, o treinador argentino aparou as arestas com os jogadores por conta do episódio polêmico envolvendo o preparador físico Pablo Fernández, demitido por dar um soco no camisa 9 após a vitória sobre o Atlético-MG, no último sábado (29) na Arena Independência.



O papo antes do treino durou alguns minutos e o elenco deixou claro sua posição sobre o assunto: repudia totalmente a agressão de Pablo, mas foi a favor da permanência de Sampaoli. Os jogadores souberam separar bem as coisas e entenderam que o argentino não deveria pagar pelo erro de seu preparador. O treinador reforçou que não concordou com a atitude do compatriota e pediu que o grupo siga unido, reforçando o bom momento na temporada.



Apesar de Pedro ter recebido apoio irrestrito do elenco após a agressão que sofreu, o cenário mudou com sua ausência no treino desta segunda (31). Os companheiros não concordaram com a postura do camisa 9, que faltou sem dar qualquer justificativa. Horas depois, o jogador disse ao clube que estava com dores no rosto e não se sentiu bem para ir ao Ninho.



Entenda a polêmica com Pedro

Pedro foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernández com um soco no rosto no vestiário, após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado (29). O membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli questionou o camisa 9 por ter parado seu aquecimento após as entradas de Luiz Araújo e Cebolinha na partida. O jogador retrucou o argentino, que não gostou e o agrediu.



Quando os dois atacantes entraram em campo, Sampaoli ainda tinha mais uma substituição. Mesmo assim, Pedro abandonou a área de aquecimento e sentou no banco de reservas. Pablo Fernandez entendeu a atitude do jogador como falta de respeito e o cobrou rispidamente no vestiário. O artilheiro rubro-negro respondeu que a falta de respeito era da comissão técnica com ele e disse estar sendo minado desde o início do trabalho. Foi então que o preparador físico deu um soco na boca do atacante.



Após o ocorrido, Pedro registrou um boletim de ocorrência contra Fernández. O camisa 9 contou com o apoio do elenco. Thiago Maia, Everton Cebolinha e o zagueiro Pablo acompanharam o jogador à delegacia como testemunhas.