Depois de reuniões, Pedro voltará aos treinos no Flamengo nesta terça-feira

Rio - Depois de reuniões nesta segunda-feira, 31, ficou definido que Pedro voltará aos treinos do Flamengo já na terça. Os empresários do jogador, Gustavo Barros e Márcio Giugni, e o pai do jogador, Marcos, se encontraram com Marcos Braz (VP do Fla) e Bruno Spindel (diretor executivo de futebol do Fla) no início da noite de hoje, no Ninho do Urubu. Posteriormente, Braz foi até a casa do próprio Pedro, onde conversou com o atacante e os familiares. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Com as reuniões, as partes definiram que o atleta retornará aos treinos. De acordo com site, não houve debate sobre punições ao jogador por causa da ausência na atividade desta manhã.

Vale lembrar que o Flamengo tinha treino programado para esta segunda-feira, às 9h. Pedro, contudo, não compareceu. De tarde, ele informou que sentia dores no rosto e que também não estava confortável.

ENTENDA O CASO

Pedro foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernández com um soco no rosto no vestiário, após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado (29). O membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli questionou o camisa 9 por ter parado seu aquecimento após as entradas de Luiz Araújo e Cebolinha na partida. O jogador retrucou o argentino, que não gostou e o agrediu.



Quando os dois atacantes entraram em campo, Sampaoli ainda tinha mais uma substituição. Mesmo assim, Pedro abandonou a área de aquecimento e sentou no banco de reservas. Pablo Fernandez entendeu a atitude do jogador como falta de respeito e o cobrou rispidamente no vestiário. O artilheiro rubro-negro respondeu que a falta de respeito era da comissão técnica com ele e disse estar sendo minado desde o início do trabalho. Foi então que o preparador físico deu um soco na boca do atacante.



Após o ocorrido, Pedro registrou um boletim de ocorrência contra Fernández. O camisa 9 contou com o apoio do elenco. Thiago Maia, Everton Cebolinha e o zagueiro Pablo acompanharam o jogador à delegacia como testemunhas.

Posteriormente, Pablo, claro, deixou o Flamengo.

Já na manhã desta segunda-feira, o técnico Jorge Sampaoli aparou as arestas com os jogadores por causa do episódio. O papo antes do treino durou alguns minutos, e o elenco deixou claro sua posição sobre o assunto: repudia totalmente a agressão de Pablo, mas foi a favor da permanência do argentino. Os atletas souberam separar bem as coisas e entenderam que Sampaoli não deveria pagar pelo erro de seu preparador.