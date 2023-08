Após ausência em treino da última segunda, Pedro comparece ao Ninho

Rio - Após se ausentar no primeiro dia de treinos, depois de ter sido agredido pelo preparador físico Pablo Fernández no último sábado, em Belo Horizonte, o atacante do Flamengo, Pedro, compareceu ao Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira para participar das atividades ao lado do grupo rubro-negro. As informações são do portal "GE".

O jogador alegou ter faltado o treino da última segundo por conta de dores no rosto, local em que foi atingido pelo argentino. Pablo Fernández pediu demissão do clube, que se reuniu com Pedro na tarde de segunda, e definiu que o jogador voltaria aos treinos nesta terça-feira.

Após a vitória sobre o Atlético-MG em Belo Horizonte, Pedro e Pablo Fernández discutiram no vestiário. O argentino se irritou porque o atacante do Flamengo se negou a aquecer para entrar na partida. Após a discussão, o preparador físico deu um soco no rosto do jogador do clube carioca.

Horas depois, o atacante foi à delegacia prestar depoimento e realizou exame de corpo de delito, que constatou lesões no rosto e na boca. Por conta da decisão de não aquecer, Pedro sofrer uma punição do Flamengo.