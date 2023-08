David Luiz volta a treinar e deve ser opção contra o Olimpia

Rio - Desfalque do Flamengo nos últimos dois jogos, o zagueiro David Luiz deve ser relacionado contra o Olimpia, do Paraguai, na próxima quinta-feira, no Maracanã. Segundo o portal "ge", o jogador, que entrou em campo pela última vez contra o América-MG, no dia 22, está recuperado de dores no joelho direito, retomou os trabalhos de campo e deverá ser opção para Jorge Sampaoli para a partida válida pela ida das oitavas de final da Libertadores.

Quem também foi a campo nesta terça-feira foi o lateral-esquerdo Ayrton Lucas. Porém, o jogador ainda é dúvida para o jogo contra o Olimpia. Ele está em processo de transição física após alegar dores no joelho esquerdo e está fazendo fisioterapia no gramado. Ele não entra em campo desde o duelo contra o Grêmio, válido pela ida das semifinais da Copa do Brasil.



Por outro lado, um jogador que dificilmente entrará em campo contra o Olimpia é o volante Erick Pulgar. O chileno ainda está tratando uma lesão na coxa direita e não deve ter condições de entrar em campo contra o clube paraguaio.



A partida entre Flamengo e Olimpia, válida pela ida das oitavas de finais da Copa Libertadores, acontece na próxima quinta, às 21h, no Maracanã. Já o jogo de volta acontece na semana seguinte, no dia 10, no mesmo horário, no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção.