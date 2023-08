Flamengo sonda situação de Lanzini, ex-meia do West Ham

Rio - Em busca de reforços para o meio-campo, outro nome passou a fazer parte da lista de possíveis contratações do Flamengo para o segundo semestre. De acordo com informações do portal "LANCENET", o Flamengo sondou a situação do apoiador Manuel Lanzini, de 30 anos.

O argentino está sem clube desde o fim de seu contrato com o West Ham, na última temporada europeia. Com isso, seria uma contratação sem custos e poderia ser fechada mesmo após o término da janela de transferências, que acontece nesta quarta-feira.

Revelado pelo River Plate, Lanzini atuou pelo Fluminense em 2011 e 2012. Após uma rápida passagem pelo futebol árabe, o argentino foi contratado pelo West Ham em 2015. Na última temporada, o meia atuou em 23 jogos, fez três gols e deu uma assistência.