Flamengo desiste de contratar Wendel junto ao Zenit

Rio - Após semanas de negociação, o Flamengo desistiu da contratação de Wendel. O Rubro-Negro fez propostas, mas não chegou ao valor exigido pelo Zenit. Com isso, a negociação é mais um insucesso do clube carioca na tentativa de reforçar o meio-campo. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Antes de Wendel, o Flamengo já havia desistido de contratar outro jogador do Zenit, o apoiador Claudinho. Além deles, o clube carioca também tentou sem sucesso a contratação de Nicolás de La Cruz, que defende o River Plate.

O Napoli também fez uma proposta por Wendel e os valores foram bem superiores aos oferecidos pelo Flamengo. O volante, de 26 anos, foi revelado pelo Fluminense, passou pelo Sporting, antes de ser negociado com o Zenit em 2020.

Até o momento, o Flamengo fechou com três reforços para o segundo semestre. O goleiro Agustin Rossi, ex-Boca Juniors, o volante Allan, ex-Atlético-MG, e o atacante Luiz Araújo,ex-Atlanta United.