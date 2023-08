Flamengo anuncia novo treinador para time feminino de futebol

Rio - O Flamengo anunciou nesta terça-feira (01) o seu novo treinador para o time feminino de futebol. Maurício Salgado, ex-comandante do Internacional, saiu do clube gaúcho para assinar um contrato válido até final de 2024 com o Rubro-Negro.

"É um grande desafio, né? E a expectativa é a mais alta possível. Sei da dimensão que é trabalhar num grande clube como o Flamengo. Estou muito motivado para que a gente conquiste grandes coisas. Todo mundo sabe da qualidade do grupo e da ótima estrutura. Logo na chegada, revi algumas jogadoras e conheci algumas novas. Apresentei nossas ambições e deixei bem claro que confio bastante no trabalho delas. Vamos fazer de tudo para colocar o Flamengo no topo", afirmou Maurício Salgado ao site oficial do Flamengo.

Salgado chega para assumir o comando técnico da equipe após a demissão do português Luís Andrade, que comandava o time desde dezembro de 2021. Ele saiu do clube depois da eliminação precoce nas oitavas de final do último Campeonato Brasileiro.

A estreia de Maurício Salgado no Flamengo acontecerá na próxima quarta-feira (02), quando o Rubro-Negro enfrentará o Colo-Colo, do Chile, em um amistoso. Além do Internacional, o treinador tem passagens pelo Osasco Audax e pelo Vitória.