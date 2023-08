Flamengo tem superávit no segundo trimestre de 2023; receita total foi superior a meio bilhão

Rio - Na última segunda-feira, 31, o Flamengo divulgou as demonstrações financeiras referentes ao segundo trimestre de 2023. O documento mostra que o Rubro-Negro teve um superávit de R$ 41.482.000,00.

Vale lembrar que, no segundo trimestre de 2022, o Fla teve déficit de R$ 19.720.000,00. Isso, portanto, representa um crescimento de aproximadamente 310% de um ano para o outro em comparação com o mesmo período.

O número também chama a atenção porque é normal o Rubro-Negro fechar o primeiro semestre com déficit, tendo em vista que as receitas são menores por causa do início da temporada.

"Esse superávit só foi possível graças ao melhor resultado operacional (com maiores receitas comerciais e de matchday), conjugada com o bom resultado da janela de transferências de janeiro e um resultado financeiro positivo e melhor que o esperado", diz um trecho do documento disponibilizado pelo Flamengo.

CLUBE SEM DÍVIDAS BANCÁRIAS

Conforme apontado no balanço financeiro, o Fla, em abril, pagou antecipadamente as parcelas previstas para este ano do último empréstimo bancário que fez. A quantia em questão era de quase R$ 23,6 milhões.



RECEITAS TOTAIS

O Flamengo apurou uma receita total de R$ 582 milhões. No mesmo período no ano passado, o valor foi de R$ 438 milhões. Dessa forma, o clube teve um aumento de 33% na comparação.

"Este número é, portanto, uma forte sinalização de que os números previstos no orçamento poderão ser alcançados e até superados, a depender das colocações", diz um trecho do documento.

Com isso, o Rubro-Negro mantém a previsão orçamentária de ter receitas totais superiores a R$ 1 bilhão.

MAIS NÚMEROS IMPORTANTES

Com direitos de transmissão e prêmio, o Flamengo teve um salto de R$ 35 milhões em relação ao mesmo período do ano passado e arrecadou R$ 159,8 milhões. Isso se dá pelas participações no Mundial de Clubes, Supercopa, Recopa e também por causa do novo contrato de transmissão do Campeonato Carioca.

Já nas operações de jogos, o Flamengo teve faturamento de R$ 131 milhões em match day - aumento de R$ 66 milhões em relação ao mesmo período em 2022.

Por fim, na parte de venda, empréstimos e mecanismo de solidariedade de jogadores, o Flamengo superou as expectativas e arrecadou R$ 112 milhões. O principal destaque aqui, claro, foi a transferência de João Gomes para o Wolverhampton, da Inglaterra, por 18,7 milhões de euros. O pagamento será feito em cinco parcelas semestrais, e o clube já recebeu a primeira.