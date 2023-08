Pedro é suspenso pelo Flamengo e não enfrenta o Olimpia pela Libertadores

Rio - Após os desdobramentos do episódio do último sábado , o Flamengo decidiu nesta quarta-feira (02) multar o atacante Pedro por um jogo e também aplicar uma multa no jogador. Com isso, ele não será relacionado para a partida contra o Olimpia, na próxima quinta-feira (03), válida pela ida das oitavas de finais da Libertadores. As informações são do portal "ge".

Durante o jogo contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, Pedro se recusou a se aquecer para entrar no segundo tempo. Após o fim da partida, o atacante e o ex-preparador físico do clube, Pablo Fernández, discutiram e o jogador levou um soco no rosto no vestiário.

Flamengo e Olimpia se enfrentam nesta quinta-feira, às 21 horas, pelo jogo de ida das oitavas de finais, da Libertadores, no Maracanã. O duelo de volta será na próxima semana no Paraguai.